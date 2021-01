Tuttosport | Callejon è un caso | potrebbe essere messo sul mercato

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 gennaio 2021)inizia a diventare un problema per Cesare Prandelli. È stato lo stesso tecnico della Fiorentina ad ammetterlo. Un problema soprattutto dal punto di vista umano, perché, come ha detto ieri in conferenza stampa, è un giocatore talmente serio che diventa difficile tenerlo in panchina.ipotizza che il problema sia diventato talmente serio da non escludere che lo spagnolo possasulprima della scadenza. “E allora? A poche ore dalla riapertura delnon è da escludere nessuna ipotesi, compreso l’addio in anticipo rispetto al contratto fino al 2022. Dopo aver chiuso l’avventura napoletana fra gol e trofei, lo spagnolo era sbarcato a Firenze dopo l’addio di Chiesa e non per svernare”., ricorda il quotidiano sportivo, ha ...