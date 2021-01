Paolo Fox a Domenica In oggi 3 gennaio 2020 | oroscopo 2021 | cosa vedremo in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 gennaio 2021)Fox è uno degli ospiti più attesi della puntata di, aIn. Il noto astrologo parteciperà infatti al programma che andrà in onda, come di consueto, dalle 14.00 su Rai 1. Tutti gli occhi saranno puntati su di lui per conoscereci riserverà l’anno nuovo – dove, purtroppo, sarà ancora la pandemia da Covid-19 a tenere banco – e quali segni saranno più fortunati di altri. Leggi anche: AnticipazioniIn puntata 3: ecco chi sono gli ospiti diFox aIn: le anticipazionimostrerà dunque ...