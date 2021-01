Palermo, a fuoco un asilo che ospita 50 bambini: ipotesi incendio doloso. La scuola dichiarata inagibile (Di domenica 3 gennaio 2021) Un incendio è divampato la sera del 2 gennaio all’interno di un asilo a Palermo. Si tratta della struttura Peter Pan, nel quartiere Cep del capoluogo siciliano. Non si conoscono ancora le cause ma l’ipotesi è che si tratti di un incendio doloso. La scuola ospita 50 bambini, come ha fatto sapere il Comune. Il primo cittadino, Leoluca Orlando, ha condannato duramente il gesto. Secondo quanto riporta La Repubblica, due locali sono stati pesantemente danneggiati e l’impianto elettrico è fuori uso. La scuola è stata dichiarata inagibile. L’ipotesi delle fiamme appiccate con intenzionalità deriva anche dal passato del nido: il Peter Pan è infatti una delle scuole più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Unè divampato la sera del 2 gennaio all’interno di un. Si tratta della struttura Peter Pan, nel quartiere Cep del capoluogo siciliano. Non si conoscono ancora le cause ma l’è che si tratti di un. La50, come ha fatto sapere il Comune. Il primo cittadino, Leoluca Orlando, ha condannato duramente il gesto. Secondo quanto riporta La Repubblica, due locali sono stati pesantemente danneggiati e l’impianto elettrico è fuori uso. Laè stata. L’delle fiamme appiccate con intenzionalità deriva anche dal passato del nido: il Peter Pan è infatti una delle scuole più ...

