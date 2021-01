Neve in Toscana: Garfagnana e Montagna Pistoiese tornano (faticosamente) alla normalità (Di domenica 3 gennaio 2021) Persistono solo situazioni puntuali in alcune aree isolate, dove l’azienda sta intervenendo caso per caso. Sulla Montagna Pistoiese la situazione del servizio elettrico sta procedendo verso la normalità. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione le Prefetture di Lucca e Pistoia, le strutture di Protezione Civile e le Istituzioni regionali, provinciali e locali, con cui proseguono i contatti costanti per verificare ogni caso specifico Leggi su firenzepost (Di domenica 3 gennaio 2021) Persistono solo situazioni puntuali in alcune aree isolate, dove l’azienda sta intervenendo caso per caso. Sullala situazione del servizio elettrico sta procedendo verso la. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione le Prefetture di Lucca e Pistoia, le strutture di Protezione Civile e le Istituzioni regionali, provinciali e locali, con cui proseguono i contatti costanti per verificare ogni caso specifico

