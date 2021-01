Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 3 gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nell’undicesima puntata del 3 gennaio 2021, tutti i “resident talent” saranno presenti in studio: da Mario Tozzi, alla biologa marina Mariasole Bianco, dall’astrofisico Luca Perri, all’alpinista Hervé Barmasse con le sue storie di esplorazioni. Il linguista Giuseppe Antonelli terrà un’interessante lezione sulle parole italiane etimologicamente derivate dalla lingua persiana. Oltre al contributo dei suoi ospiti, Camila Raznovich racconterà come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio, avvalendosi dei tanti documentari in ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 3 gennaio 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nell’undicesimadel 3, tutti i “resident talent” saranno presenti in studio: da Mario Tozzi, alla biologa marina Mariasole Bianco, dall’astrofisico Luca Perri, all’alpinista Hervé Barmasse con le sue storie di esplorazioni. Il linguista Giuseppe Antonelli terrà un’interessante lezione sulle parole italiane etimologicamente derivate dalla lingua persiana. Oltre al contributo dei suoi, Camila Raznovich racconterà come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio, avvalendosi dei tanti documentari in ...

