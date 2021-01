Juventus, Morata e Dybala, rivali inseparabili. Oggi Paulo in pole (Di domenica 3 gennaio 2021) I cappellini c'erano per tutti, la maglia a disposizione invece è solo una, ma non riuscirà a farli diventare 'avversari'. Alvaro Morata e Paulo Dybala hanno chiuso il 2020 e iniziato il nuovo anno ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) I cappellini c'erano per tutti, la maglia a disposizione invece è solo una, ma non riuscirà a farli diventare 'avversari'. Alvarohanno chiuso il 2020 e iniziato il nuovo anno ...

