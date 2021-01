Inter-Crotone | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità | Fantacalcio

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tutto pronto per la ripartenza del campionato di Serie A.è il lunch-match della 15^ giornata: squadre in campo al Meazza alle 12.30. Conte potrebbe rilanciare Vidal dal 1?… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - Inter : ??? | SQUADRA Nell'Inter dei sogni di @AchrafHakimi ci sono tre brasiliani, un argentino e... Scopri chi ha scelto… - RudiGhedini : Inter-Crotone, prima - DarfCoppers : Inter Crotone quanto si gode oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Crotone

All'ora di pranzo scende in campo l'Inter contro il Crotone. Il Milan gioca alle 18 a Benevento. In serata la Juve riceve l'Udinese ...Tutto pronto per la ripartenza del campionato di Serie A. Inter-Crotone è il lunch-match della 15^ giornata: squadre in campo al Meazza alle 12.30. Conte potrebbe rilanciare Vidal dal 1' minuto.