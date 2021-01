Infortunio Lukaku: problema muscolare per il belga (Di domenica 3 gennaio 2021) Infortunio Lukaku: campanello d’allarme per l’Inter di Antonio Conte, che ha dovuto sostituire il centravanti belga per un problema muscolare Neanche il tempo di esultare per il gol del 4-2 contro il Crotone che l’Inter ha subito tremato. Romelu Lukaku, infatti, si è fermato in mezzo al campo e ha chiesto il cambio alla panchina nerazzurra per un problema muscolare. Immediato il cambio ordinato da Conte con Sanchez che ha sostituito il belga. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’Infortunio con l’Inter e Conte che sperano di non perdere a lungo l’ex Manchester United, visti i tanti impegni ravvicinati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021): campanello d’allarme per l’Inter di Antonio Conte, che ha dovuto sostituire il centravantiper unNeanche il tempo di esultare per il gol del 4-2 contro il Crotone che l’Inter ha subito tremato. Romelu, infatti, si è fermato in mezzo al campo e ha chiesto il cambio alla panchina nerazzurra per un. Immediato il cambio ordinato da Conte con Sanchez che ha sostituito il. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’con l’Inter e Conte che sperano di non perdere a lungo l’ex Manchester United, visti i tanti impegni ravvicinati. Leggi su Calcionews24.com

