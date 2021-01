Il dilemma di Sanpa

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Al termine di– il documentario Netflix su Vicenzo Muccioli e la comunità di San Patrignano – Luciano Nigro, giornalista di Repubblica, si chiede dove potesse mai portare il dibattito fra chi considerava Muccioli un santo e chi un demonio. Il bello dista forse tutto lì, nella sua necessaria incompiutezza, nella sua incapacità di dare risposte alle domande eterne che l’enormità della storia di San Patrignano sollevò allora e solleva oggi, a meno che non siano risposte chiassose e indisponibili al dubbio. E le risposte chiassose e indisponibili al dubbio sono sempre un noioso sottofondo, sono chiuse nelle casematte coi fucili spianati, e mi immagino in mezzo uno come Piero Villaggio, che fu ospite di San Patrignano negli anni Ottanta e decenni dopo su Muccioli offre la sua testimonianza commovente perché senza scampo e senza rete: l’ho ...