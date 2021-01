Giuseppe Conte, governo in crisi: si va a elezioni? Matteo Renzi pronto a trattare (Di domenica 3 gennaio 2021) Adesso che si avvicina il momento della verità, ora che Giuseppe Conte e Matteo Renzi sono a un passo dallo show down e la crisi è di fatto aperta, una sola cosa è sicura: a... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 gennaio 2021) Adesso che si avvicina il momento della verità, ora chesono a un passo dallo show down e laè di fatto aperta, una sola cosa è sicura: a...

LegaSalvini : NOVE ITALIANI SUI DIECI NON LO VOGLIONO PIÙ. SONDAGGIO CHOC, ADDIO A CONTE - Linkiesta : Un anno di conferenze stampa senza una risposta, ma solo un labirinto insensato di circonlocuzioni che non portano… - Noiconsalvini : ++ GIUSEPPE CONTE, IL REPORTAGE DEL WASHINGTON POST LO INCHIODA: 'MISERIA E FAME A ROMA, PERSONE IN FILA PER IL CIB… - Valerio86360531 : RT @soniabetz1: Giuseppe Conte: 'Le sfide personali non fanno parte del mio modo di pensare, io cerco sempre la sintesi fra tutte le forze… - jamarco79 : RT @soniabetz1: Giuseppe Conte: 'Le sfide personali non fanno parte del mio modo di pensare, io cerco sempre la sintesi fra tutte le forze… -