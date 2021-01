Benevento, Inzaghi: «C’è rammarico, ma anche grande soddisfazione» (Di domenica 3 gennaio 2021) Filippo Inzaghi ha parlato dopo Benevento-Milan Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Milan. «C’è rammarico, ma anche una grande soddisfazione. Mi ricorda la partita di Sassuolo dove creiamo tantissimo e poi non segniamo. anche se poi davanti avevamo il portiere più forte d’Europa. Ce la giochiamo con tutti e questo deve essere motivo di grande orgoglio per noi. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Filippoha parlato dopo-Milan Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Milan. «C’è, mauna. Mi ricorda la partita di Sassuolo dove creiamo tantissimo e poi non segniamo.se poi davanti avevamo il portiere più forte d’Europa. Ce la giochiamo con tutti e questo deve essere motivo diorgoglio per noi. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti». Leggi su Calcionews24.com

