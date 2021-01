Basket Serie A1 2020/2021, Brescia-Cremona 85-89: cronaca e tabellino (Di lunedì 4 gennaio 2021) La 14° giornata di Serie A1 2020/2021 si chiude con la vittoria della Vanoli Cremona sul campo della Germani Brescia con il punteggio di 85-89. I due punti arrivano in rimonta per la Vanoli che prende margine in classifica e prosegue un buon momento. RECAP – Partono forte i due attacchi, specialmente quello di Brescia che guida 17-11 al primo passaggio di metà periodo per poi arrivare a +10 (26-16). A fine periodo è 33-21 per la Leonessa che domina grazie a dei maiuscoli Crawford e Ristic. Nel secondo quarto i binari restano tracciati e i padroni di casa restano in controllo. Nella ripresa resta tutto invariato almeno per i primi quindici minuti, nel finale infatti i locali dilapidano il proprio vantaggio e si ritrovano a cedere 85-89. tabellino GERMANI ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) La 14° giornata diA1si chiude con la vittoria della Vanolisul campo della Germanicon il punteggio di 85-89. I due punti arrivano in rimonta per la Vanoli che prende margine in classifica e prosegue un buon momento. RECAP – Partono forte i due attacchi, specialmente quello diche guida 17-11 al primo passaggio di metà periodo per poi arrivare a +10 (26-16). A fine periodo è 33-21 per la Leonessa che domina grazie a dei maiuscoli Crawford e Ristic. Nel secondo quarto i binari restano tracciati e i padroni di casa restano in controllo. Nella ripresa resta tutto invariato almeno per i primi quindici minuti, nel finale infatti i locali dilapidano il proprio vantaggio e si ritrovano a cedere 85-89.GERMANI ...

