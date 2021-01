A Cervia dieci suore morte per Covid, da inizio di dicembre 45 contagiate nella casa di riposo (Di domenica 3 gennaio 2021) dieci suore morte. A Cervia nella casa di riposo di Santa Giovanna Antida Thouret, come riporta Il Resto del Carlino, si sono ammalate tutte le ospiti: 45 in totale. Le vittime, tra gli 80 e i 93, avevano tutte patologie pregresse. Da inizio di dicembre è iniziato a diffondersi il contagio tra le ospiti e ora soltanto una risulta ancora positiva, le altre sono guarite. Don Pierre Laurent Cabantous, parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia, al quotidiano ha raccontato le fasi della diffusione del virus nella struttura. “In una prima fase si sono positivizzate in 22 e alla fine si sono contagiate tutte. E la cosa che dispiace è anche che le suore erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021). Adidi Santa Giovanna Antida Thouret, come riporta Il Resto del Carlino, si sono ammalate tutte le ospiti: 45 in totale. Le vittime, tra gli 80 e i 93, avevano tutte patologie pregresse. Dadiè iniziato a diffondersi il contagio tra le ospiti e ora soltanto una risulta ancora positiva, le altre sono guarite. Don Pierre Laurent Cabantous, parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di, al quotidiano ha raccontato le fasi della diffusione del virusstruttura. “In una prima fase si sono positivizzate in 22 e alla fine si sonotutte. E la cosa che dispiace è anche che leerano ...

