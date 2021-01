Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura sono 11831 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle24 ore le vittime sono invece 364 lo rende noto il nuovo bollettino del Ministero della Salute intanto carenze di personale sanitario e siringhe ricerca di soffrire con medici in pensione a volontari e le porte degli ospedali sono questi alcuni dei problemi che comportano un andamento delle vaccinazioni in Italia meno veloce di quello che ti ospita va quanto riferiscono diverse fonti delle regioni nelle quali queste problematiche cita sono a vario titolo presenti 46030 le persone vaccinate in Italia Secondo l’ultimo dato disponibile on-line del Commissario straordinario per l’emergenza aggiornato oggi a pranzo alle 13:30 e la produzione di 2 milioni di dosi a settimana da metà ...