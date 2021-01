Tommaso Zorzi critica Giulia Salemi: scoppia la lite (Di sabato 2 gennaio 2021) scoppia la lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi! I due amici, che si sono ritrovati nelle casa del GFVIP dopo essersi allontanati per un periodo, hanno opinioni diverse in merito alla storia che l’influencer ha intrapreso con Pierpaolo Petrelli. Ormai molto vicini, l’ex velino e la Salemi non riescono a stare lontano, tra baci e abbracci e tante coccole i due sono molto affini e a quanto pare con tanta voglia di stare insieme. Se sono destinati a stare insieme non è dato sapere, quello che è certo nonostante le critiche che derivano dall’esterno è che Giulia e Pierpaolo stanno vivendosi il reality in modo istintivo consapevoli di essere un argomento di conversazioni fuori e, adesso, anche dentro la casa. In più occasioni i due si sono ripromessi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021)latra! I due amici, che si sono ritrovati nelle casa del GFVIP dopo essersi allontanati per un periodo, hanno opinioni diverse in merito alla storia che l’influencer ha intrapreso con Pierpaolo Petrelli. Ormai molto vicini, l’ex velino e lanon riescono a stare lontano, tra baci e abbracci e tante coccole i due sono molto affini e a quanto pare con tanta voglia di stare insieme. Se sono destinati a stare insieme non è dato sapere, quello che è certo nonostante le critiche che derivano dall’esterno è chee Pierpaolo stanno vivendosi il reality in modo istintivo consapevoli di essere un argomento di conversazioni fuori e, adesso, anche dentro la casa. In più occasioni i due si sono ripromessi ...

