Terrore a Napoli, fulmine colpisce una casa: le fiamme invadono l’intero condominio (Di sabato 2 gennaio 2021) Paura a Napoli, fulmine colpisce un condominio a prende fuoco. Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 9.30 in via Ponte dei Francesi, al civico 24, tra Poggioreale e San Giovanni a Teduccio. Le fiamme sono divampate in una mansarda e in un appartamento al secondo piano. Incendio a Napoli Sul posto sono giunti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Paura auna prende fuoco. Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 9.30 in via Ponte dei Francesi, al civico 24, tra Poggioreale e San Giovanni a Teduccio. Lesono divampate in una mansarda e in un appartamento al secondo piano. Incendio aSul posto sono giunti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

BackAngelo : @CacaceMercury @Torrenapoli1 La pozzolana ci dà una grossa mano, per le scosse non mi preoccuperei, un eruzione del… - lucabalestrier3 : @RubertiSimone @PasCoNaples @Mr_Mrk1 @capuanogio Si guarda che terrore la Juve, stiamo tremando. Peccato che il Nap… - Nerowolf123 : @massimozampini @RafAuriemma @realvarriale @ManCity @Everton È facile (mia supposizione) che il Napoli abbia fatto… - zazoomblog : Napoli terrore in Tangenziale: donna tenta di lanciarsi dal ponte - #Napoli #terrore #Tangenziale: #donna - partenope75 : @wolf2476 @ila_napoli_ @Marco_viscomi @ADeLaurentiis Loro un pullman una trentina tutti con maglie drughi Noi due 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Napoli Napoli, ucciso durante il tatuaggio: era per il figlio ammazzato Il Mattino Napoli, ucciso durante il tatuaggio: era per il figlio ammazzato

Si stava facendo tatuare sul braccio sinistro una croce con il nome del figlio ucciso mentre metteva a segno una rapina. Era l'una di notte del 31 dicembre, quando un killer ha sfondato ...

Napoli, il delitto Caiafa: "Hanno ucciso papà e ora non voglio più dormire". I figli salvi per miracolo

I retroscena dell'omicidio compiuto davanti ai ragazzi della vittima di 15, 13 e 7 anni. Le parole del piccolo sotto choc ...

Si stava facendo tatuare sul braccio sinistro una croce con il nome del figlio ucciso mentre metteva a segno una rapina. Era l'una di notte del 31 dicembre, quando un killer ha sfondato ...I retroscena dell'omicidio compiuto davanti ai ragazzi della vittima di 15, 13 e 7 anni. Le parole del piccolo sotto choc ...