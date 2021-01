Perché la Chiesa non voleva un Papa gesuita (Di sabato 2 gennaio 2021) Francesco Boezi Il travagliato rapporto tra i gesuiti ed il Vaticano. Ecco Perché, fino a poco tempo fa, un Papa gesuita non era pronosticabile Il Papa gesuita è una realtà conclamata. Jorge Mario Bergoglio siede sul soglio di Pietro da sette anni e mezzo nonostante il pregiudizio che ha accompagnato l'Ordine. Certo, Francesco è un gesuita singolare per alcuni, ma fino a qualche decennio fa pronosticare l'elezione a vescovo di Roma di un membro della Compagnia era quasi inutile. Perché molti ambienti ecclesiastici hanno sempre percepito l'Ordine fondato da Sant'Ignazio come un unicum. Quasi come qualcosa di esterno al contesto "Chiesa". La storia dei gesuiti rispetto all'Ecclesia è condita da commisariamenti. Basterebbe questa ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Francesco Boezi Il travagliato rapporto tra i gesuiti ed il Vaticano. Ecco, fino a poco tempo fa, unnon era pronosticabile Ilè una realtà conclamata. Jorge Mario Bergoglio siede sul soglio di Pietro da sette anni e mezzo nonostante il pregiudizio che ha accompagnato l'Ordine. Certo, Francesco è unsingolare per alcuni, ma fino a qualche decennio fa pronosticare l'elezione a vescovo di Roma di un membro della Compagnia era quasi inutile.molti ambienti ecclesiastici hanno sempre percepito l'Ordine fondato da Sant'Ignazio come un unicum. Quasi come qualcosa di esterno al contesto "". La storia dei gesuiti rispetto all'Ecclesia è condita da commisariamenti. Basterebbe questa ...

