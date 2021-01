MotoGP Fausto Gresini, la battaglia contro il Covid-19 (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua silenziosa la lotta tra Fausto Gresini e il Covid-19, mentre dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna arrivano le prime notizie di un lieve miglioramento. Dopo le complicazioni degli scorsi giorni, le condizioni del manager dell’Aprilia Racing Team Gresini tornano stabili. Un sospiro di sollievo per i familiari e il mondo del motorsport. Ancora una volta Fausto dimostra tutta la sua forza e determinazione mentre tutti aspettano, con ansia, il suo risveglio. Il mondo delle corse si stringe intorno a Fausto Gresini per sostenerlo al meglio nella sua lotta contro il Covid-19 – Photo Credit: Facebook Gresini L’inizio della battaglia contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Continua silenziosa la lotta trae il-19, mentre dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna arrivano le prime notizie di un lieve miglioramento. Dopo le complicazioni degli scorsi giorni, le condizioni del manager dell’Aprilia Racing Teamtornano stabili. Un sospiro di sollievo per i familiari e il mondo del motorsport. Ancora una voltadimostra tutta la sua forza e determinazione mentre tutti aspettano, con ansia, il suo risveglio. Il mondo delle corse si stringe intorno aper sostenerlo al meglio nella sua lottail-19 – Photo Credit: FacebookL’inizio dellail ...

Eurosport_IT : Buone notizie per Fausto #Gresini: presti sarà fuori dal coma. ???? #MotoGP | #Coronavirus - infoitsport : MotoGP, Fausto Gresini in lieve miglioramento: inizia il risveglio dal coma - OA_Sport : #MotoGP Piccoli segnali confortanti sulle condizioni di Fausto Gresini, ricoverato a Bologna per complicanze da Cov… - zazoomblog : MotoGP Fausto Gresini verrà risvegliato dal coma farmacologico - #MotoGP #Fausto #Gresini #verrà - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | La battaglia di Fausto Gresini contro il Coronavirus #F1inGenerale -