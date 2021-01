(Di sabato 2 gennaio 2021) TORINO -. C'è un'alternativa in più nella rosa dei candidati al ruolo di quarta punta della. Il Capodanno ha portato nell'orbita bianconera anche Graziano, che è stato ...

OdeonZ__ : Il dribbling di Pioli: 'Scudetto? La favorita è la Juve' - sportli26181512 : La Juve cerca un bomber: spunta Pellè: Il club bianconero alla ricerca di un altro attaccante: l’ex azzurro si è ap… - forzagranata1 : ?? #CALCIO La Juve cerca un bomber: spunta Pellè Il club bianconero alla ricerca di un altro attaccante: l’ex azzur… - antogea : RT @GnocchiGene: La Juve ormai dipende da Ronaldo e cerca di preservarlo nelle trasferte:” Viaggerà a -75C su un camion della Pfizer “. #29… - infoitsport : Juve, la decisione sui due colpi in prestito: si cerca una mossa alla Icardi -

Arek Milik vive un momento a metà tra le carte bollate e le manovre di mercato senza sbocchi. La Gazzetta dello Sport racconta che Atletico Madrid e Marsiglia non vanno molto oltre i 6mln di euro per ...Anche l'Inter avrebbe messo gli occhi sull'attaccante polacco di proprietà del Napoli. Sfida alla Juventus per il calciatore e Ajax.