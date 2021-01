Governo, provvedimento ponte:?stop spostamenti Regioni 7-15 gennaio, weekend arancione. Conte:?«Scuola riparta dal 7» (Di sabato 2 gennaio 2021) In mattinata riunione tra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza: l’ipotesi di zone rosse nel fine settimana e restrizioni nei movimenti. Dai governatori la richiesta di calcolare l’incidenza dei positivi mettendo nel computo anche i test antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi). Italia Viva critica sul piano vaccini Leggi su ilsole24ore (Di sabato 2 gennaio 2021) In mattinata riunione tra il premiere i capidelegazione della maggioranza: l’ipotesi di zone rosse nel fine settimana e restrizioni nei movimenti. Dai governatori la richiesta di calcolare l’incidenza dei positivi mettendo nel computo anche i test antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi). Italia Viva critica sul piano vaccini

