Giulia Salemi infastidita da Tommaso Zorzi: c’entra Pierpaolo Pretelli (Di sabato 2 gennaio 2021) Giulia Salemi non le manda di certo a dire. Per questo motivo non ha gradito alcune osservazioni fatte da Tommaso Zorzi nelle scorse sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi era entrata nella casa del Grande Fratello Vip chiarendo che questa volta, contrariamente all’esperienza vissuta durante la terza edizione, voleva viversi questo percorso basandosi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 2 gennaio 2021)non le manda di certo a dire. Per questo motivo non ha gradito alcune osservazioni fatte danelle scorse sul suo rapporto conera entrata nella casa del Grande Fratello Vip chiarendo che questa volta, contrariamente all’esperienza vissuta durante la terza edizione, voleva viversi questo percorso basandosi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

annapellecchia4 : RT @Overthi87316312: Buongiorno solo a. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che iniziano la giornata abbracciandosi (alla faccia di chi glie… - chevitaamara : Io non sono fan #PRELEMI ma vedere le gregorelle rosicare mi piace. Siete così incoerenti e rosicone che fate disc… - alessio_emme : Gli autori prima o poi spiegheranno a Giulia Salemi che lei partecipa ripetutamente al GF e non ad AGENZIA MATRIMON… - MyBlackAnima : Ma Giulia Salemi non era preoccupata per la nonna che a casa la guarda? #GFVIP #PRELEMI - ilmessaggeroit : Gf Vip, notte di sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La regia cambia l'inquadratura galeotta -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi a Tommaso Zorzi: "Pretendo più tatto da parte tua" - Grande Fratello VIP Video Mediaset Play Gf Vip, notte di sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La regia cambia l'inquadratura galeotta

Gf Vip, prima notte di fuoco tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La regia costretta a staccare l'inquadratura. Scoppia la passione nella casa più spiata d'Italia. L'ex velino e l'influencer ...

Stefania Orlando: "Sarà difficile la Nomination"

È ormai tarda notte nella Casa del Grande Fratello VIP quando Stefania , prima di andare a dormire, si confida con le compagne di stanza Carlotta Cecilia in merito alla suo confronto della mattina con ...

Gf Vip, prima notte di fuoco tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La regia costretta a staccare l'inquadratura. Scoppia la passione nella casa più spiata d'Italia. L'ex velino e l'influencer ...È ormai tarda notte nella Casa del Grande Fratello VIP quando Stefania , prima di andare a dormire, si confida con le compagne di stanza Carlotta Cecilia in merito alla suo confronto della mattina con ...