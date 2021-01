Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 1 gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 1 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Danza con Me – Roberto Bolle ha avuto 3848 spettatori (16.97%); su Canale5 il film Natale a 5 Stelle ha avuto 2871 spettatori (12.57%). Il film Point Break su Italia1 ha ottenuto 955 spettatori (4.08%); su Rai2 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare 753 spettatori (2.92%); il film C’Est La Vie – Prendila come viene su Rai3 ne ha conquistati 996 (4.03%). Su Rete4 il film Il Padrino ha totalizzato 1118 spettatori (6.19%) e su La7 il film L’Attimo FUggente 570 (2.42%). Ascolti tv Access prime time e preserale Su Rai1 la puntata de ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 2 gennaio 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Danza con Me – Roberto Bolle ha avuto 3848 spettatori (16.97%); su Canale5 il film Natale a 5 Stelle ha avuto 2871 spettatori (12.57%). Il film Point Break su Italia1 ha ottenuto 955 spettatori (4.08%); su Rai2 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare 753 spettatori (2.92%); il film C’Est La Vie – Prendila come viene su Rai3 ne ha conquistati 996 (4.03%). Su Rete4 il film Il Padrino ha totalizzato 1118 spettatori (6.19%) e su La7 il film L’Attimo FUggente 570 (2.42%).tv Access prime time e preserale Su Rai1 la puntata de ...

