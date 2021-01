Vicenza, Palladio e la cura per l'arte delle donne in un anno terribile (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le donne, i cavalier, l’arte, l’amor io canto. È il 1565, Isabella Nogarola, vedova da otto anni del ricco Giovanni Alvise Valmarana, decide di ricostruire il palazzo di famiglia, che si affaccia sullo stretto corso della città di Vicenza. Gestisce gli affari della sua famiglia, e bene. Non si è improvvisata: a Vicenza le donne, ricche e meno ricche, gestiscono la propria dote e quella di Isabella era consistente quando venne data in sposa ad Alvise. Nel 1566 la prima pietra. Palladio aveva avuto commissionato il progetto e la costruzione l’anno prima, nel 1565. E sarà su quel cantiere per i successivi dieci anni circa. Sono gli anni in cui sta già scrivendo i Quattro Libri, che usciranno nel 1570, la penna con cui li scrive e le matite con cui li ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le, i cavalier, l’, l’amor io canto. È il 1565, Isabella Nogarola, vedova da otto anni del ricco Giovanni Alvise Valmarana, decide di ricostruire il palazzo di famiglia, che si affaccia sullo stretto corso della città di. Gestisce gli affari della sua famiglia, e bene. Non si è improvvisata: ale, ricche e meno ricche, gestiscono la propria dote e quella di Isabella era consistente quando venne data in sposa ad Alvise. Nel 1566 la prima pietra.aveva avuto commissionato il progetto e la costruzione l’prima, nel 1565. E sarà su quel cantiere per i successivi dieci anni circa. Sono gli anni in cui sta già scrivendo i Quattro Libri, che uscirnel 1570, la penna con cui li scrive e le matite con cui li ...

Le donne, i cavalier, l’arte, l’amor io canto. È il 1565, Isabella Nogarola, vedova da otto anni del ricco Giovanni Alvise Valmarana, decide di ricostruire il palazzo di famiglia, ...

