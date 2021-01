Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)DEL 1 GENNAIOORE 18.50 GINA PANDOLFO AUGURI DI BUON ANNODA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE SINO AL 6 GENNAIO L’ITALIA E’ IN ZONA ROSSA, AD ECCEZIONE DI LUNEDI’ 4 GENNAIO SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE, DUNQUE, PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITA’ O SALUTE. LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO B PER LA SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI SONO CHIUSE, LO RICORDIAMO, LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE OLTRE ALLE LINEE ORDINARIE ANCHE LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO LA MB20 CHE VIAGGIA TRA TERMINI E TIBURTINA, CON FERMATA DAVANTI ALLE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E ...