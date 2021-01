Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)DEL 1 GENNAIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POERIGGIO BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULL’AUTOSTRADA-TARQUINIA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA ORA IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSONO PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, SPECIE SUI SETTORI COSTIERI IL TRASPORTO PUBBLICO ULTIME PARTENZE PER LE METRO CAPITOLINE ALLE 23.30 ORA LE FERROVIE LA-LIDO SARA’ ATTIVA SINO ALLE 23.30, PER LA TERMINI-CENTOCELLE ULTIME PARTENZE DA CENTOCELLE E DA TERMINI ALLE 22.23 E ALLE 23.00 LA-CIVITACASTELLANA-VITERBO ...