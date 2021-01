Un pugno in faccia durante una lite tra marito e moglie non può portare alla contestazione del reato di lesioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) ; il pugno in pieno volto denunciato dalla donna “anche adottando la lettura della vicenda più sfavorevole all’indagato, è un’aggressione in definitiva modesta”. È quanto scrive il gip di Brescia nel dispositivo di archiviazione della denuncia nei confronti di un 46enne accusato dalla moglie.Siamo in provincia di Brescia, zona lago di Garda, i fatti sono riconducibili a un anno fa e, dopo un lungo botta e risposta, la giustizia ha messo un punto.La donna, di origini straniere, aveva raccontato alle forze dell’ordine di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dal marito, un italiano, durante il tragitto in auto verso casa dopo una serata con amici, e di aver ricevuto, nelle fasi più concitate del litigio, un pugno in faccia.La procura bresciana ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) ; ilin pieno volto denunciato ddonna “anche adottando la lettura della vicenda più sfavorevole all’indagato, è un’aggressione in definitiva modesta”. È quanto scrive il gip di Brescia nel dispositivo di archiviazione della denuncia nei confronti di un 46enne accusato d.Siamo in provincia di Brescia, zona lago di Garda, i fatti sono riconducibili a un anno fa e, dopo un lungo botta e risposta, la giustizia ha messo un punto.La donna, di origini straniere, aveva raccontato alle forze dell’ordine di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dal, un italiano,il tragitto in auto verso casa dopo una serata con amici, e di aver ricevuto, nelle fasi più concitate del litigio, unin.La procura bresciana ...

