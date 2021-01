Uccelli morti a Roma il 31 dicembre: non è una bufala, le cause (Di venerdì 1 gennaio 2021) Molti hanno pensato ad una bufala, ma la notizia degli Uccelli morti a Roma è effettivamente vera. Decine e decine di volatili si sono schiantati al suolo in via Cavour, come dimostra il video che vi alleghiamo di seguito, registrato presumibilmente prima della mezzanotte (il filmato è datato 31 dicembre 2020, anche se è impossibile stabilirlo con certezza). Stando a quanto riportato da ‘bufale.net‘, la questione degli Uccelli morti a Roma potrebbe ricondursi ai botti di fine anno, che avrebbero contribuito alla moria dei volatili (nonostante il sindaco Raggi ne avesse tassativamente vietato l’utilizzo). Non è una bufala quella degli Uccelli morti a Roma, anche se non si può ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) Molti hanno pensato ad una, ma la notizia degliè effettivamente vera. Decine e decine di volatili si sono schiantati al suolo in via Cavour, come dimostra il video che vi alleghiamo di seguito, registrato presumibilmente prima della mezzanotte (il filmato è datato 312020, anche se è impossibile stabilirlo con certezza). Stando a quanto riportato da ‘bufale.net‘, la questione deglipotrebbe ricondursi ai botti di fine anno, che avrebbero contribuito alla moria dei volatili (nonostante il sindaco Raggi ne avesse tassativamente vietato l’utilizzo). Non è unaquella degli, anche se non si può ...

