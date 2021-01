Sky: il Napoli furioso con Osimhen per la festa, sarà multato (Di sabato 2 gennaio 2021) È appena arrivato a Napoli, ma Osimhen è già fermo. È risultato positivo al Covid-19 e impazzano ovunque i video della sua festa di compleanno, senza alcun tipo di distanziamento né mascherina. Sky ha informato che il Napoli e Gattuso sono furiosi con l’attaccante nigeriano che adesso sarà multato. Ora dovrà essere rivisto il programma di recupero del nigeriano che è fermo da quasi due mesi per la lussazione a una spalla. Osimhen salterà sicuramente le prossime tre partite contro Cagliari, Spezia e Udinese. Il programma di recupero prevedeva la visita di controllo al braccio e anche un test neurologico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) È appena arrivato a, maè già fermo. È risultato positivo al Covid-19 e impazzano ovunque i video della suadi compleanno, senza alcun tipo di distanziamento né mascherina. Sky ha informato che ile Gattuso sono furiosi con l’attaccante nigeriano che adesso. Ora dovrà essere rivisto il programma di recupero del nigeriano che è fermo da quasi due mesi per la lussazione a una spalla.salterà sicuramente le prossime tre partite contro Cagliari, Spezia e Udinese. Il programma di recupero prevedeva la visita di controllo al braccio e anche un test neurologico. L'articolo ilsta.

