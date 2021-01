Oroscopo, amore e sesso. Gennaio 2021 tra previsioni e accoppiamenti ideali (Di venerdì 1 gennaio 2021) Oroscopo, sesso e relazioni. Questo Gennaio, mese che apre la strada al 2021, è all'insegna della rivoluzione: Marte, pianeta belligerante, entra in Toro il 6. Ciò significa che molti aspetti della nostra vita, soprattutto amorosa, rallenteranno, favorendo introspezione e calma olimpica. Attenzione a Mercurio che va in moto retrogrado il 30 Gennaio: nuvole – seppur passeggere – nella comunicazione all'orizzonte. Infine, per gran parte del mese il sole sarà in Capricorno, il segno più ingessato dello zodiaco: questo vuol dire prendere atto delle proprie responsabilità, che siano nella coppia o verso qualcuno che stiamo corteggiando. Ecco cos'altro vi aspetta questo mese dal punto di vista amoroso e sessuale, secondo il vostro segno zodiacale. Ariete Nella coppia, di solito non sei quello considerato ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 1 gennaio 2021)e relazioni. Questo, mese che apre la strada al, è all'insegna della rivoluzione: Marte, pianeta belligerante, entra in Toro il 6. Ciò significa che molti aspetti della nostra vita, soprattutto amorosa, rallenteranno, favorendo introspezione e calma olimpica. Attenzione a Mercurio che va in moto retrogrado il 30: nuvole – seppur passeggere – nella comunicazione all'orizzonte. Infine, per gran parte del mese il sole sarà in Capricorno, il segno più ingessato dello zodiaco: questo vuol dire prendere atto delle proprie responsabilità, che siano nella coppia o verso qualcuno che stiamo corteggiando. Ecco cos'altro vi aspetta questo mese dal punto di vista amoroso e sessuale, secondo il vostro segno zodiacale. Ariete Nella coppia, di solito non sei quello considerato ...

