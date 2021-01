Napoli | botti illegali | capodanno di sequestri e denunce ad opera dei carabinieri

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono diversi gli arresti,dicondotti daidel Comando Provinciale di. I militari della stazione di Scampia hanno sequestrato oltre 20 kg dinascosti in una baracca abusiva del complesso popolare “Lotto K”. Di questi, oltre 206 sono considerati come ordigni esplosivi improvvisati. Idella centrale Piazza Salvo D’Acquisto e della stazione di San Giuseppe hanno denunciato un 20enne intento ad accendere i fuochi senza autorizzazione a pochi metri dalle abitazioni. Denunciato daidella stazione di Marianella un 27enne di Scampia ...

fattoquotidiano : Botti di Capodanno, ad Asti morto un 13enne colpito da un petardo. Otto feriti a Napoli, la più grave una donna di… - MediasetTgcom24 : Botti di Capodanno, 8 feriti a Napoli: è il dato più basso da anni #capodanno - LaStampa : Botti di Capodanno: 8 feriti tra Napoli e provincia, mai così pochi. Una donna ferita da un proiettile alla testa - Danila9631 : RT @ParticipioPart: Leggo tantissimi tuit discriminatori nei nostri confronti. Da chi parla di assenza di regole,cultura e civiltà a chi go… - salv_amoroso : Il dipartimento di Pubblica Sicurezza comunica che il numero totale dei feriti: Il numero maggiore (45) nel #Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli botti

Capodanno di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Arresti e denunce, oltre un quintale di botti sequestrati. Partendo dalla città, i militari della stazione di Scampia hanno se ...Impressionanti non per quantità ma per dimensioni e potenziale i botti sequestrati nella cittadina di Casola di Napoli (nella foto). I carabinieri della stazione di Gragnano, hanno infatti rinvenuto 6 ...