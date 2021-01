(Di venerdì 1 gennaio 2021) Un vasto incendio è divampato in serata in un'che trasportanell'area industriale di, nel Foggiano. In fiamme unutilizzato come magazzino e sei o setteper ...

LaGazzettaWeb : Manfredonia, a fuoco capannone azienda di bibite: distrutti anche mezzi -

Ultime Notizie dalla rete : Manfredonia fuoco

Un vasto incendio è divampato in serata in un’azienda che trasporta bibite nell’area industriale di Manfredonia, nel Foggiano. In fiamme un capannone utilizzato come magazzino e sei o sette mezzi per ...Un vasto incendio e' divampato in serata in un'azienda che trasporta bibite nell'area industriale di Manfredonia, nel Foggiano. In fiamme un capannone utilizzato come magazzino e sei o sette mezzi per ...