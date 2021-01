Lite tra Zorzi e Giulia Salemi per il bacio con Pierpaolo e spunta (ancora) Francesco Monte – VIDEO (Di venerdì 1 gennaio 2021) La festa di Capodanno del Grande Fratello Vip ha lasciato notevoli strascichi. Tommaso Zorzi, per esempio, ha espresso il suo punto di vista sulla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scatenando la reazione piccata dell’influencer power. Lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi per il bacio con Pierpaolo: “Io non l’avrei fatto” Giulia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 gennaio 2021) La festa di Capodanno del Grande Fratello Vip ha lasciato notevoli strascichi. Tommaso, per esempio, ha espresso il suo punto di vista sulla coppia formata daPretelli, scatenando la reazione piccata dell’influencer power.tra Tommasoper ilcon: “Io non l’avrei fatto”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

swarovskji : RT @RosWinchester: Lite tra Tommaso e Oppini (1) O: 'Sono stato io' T: 'NO' T: ???????? #GFVIP - sofxenta : RT @RosWinchester: Lite tra Tommaso e Oppini (1) O: 'Sono stato io' T: 'NO' T: ???????? #GFVIP - lessoconlapeara : RT @RosWinchester: Lite tra Tommaso e Oppini (7) 'Io voglio un timeout da entrambi' #GFVIP - _CamillaGreco : RT @RosWinchester: Lite tra Tommaso e Oppini (1) O: 'Sono stato io' T: 'NO' T: ???????? #GFVIP - lessoconlapeara : RT @RosWinchester: Lite tra Tommaso e Oppini (6) 'Avrò un attention deficit disorder' ???? #GFVIP -