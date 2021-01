Lazio, gli acciacchi di Correa e le mosse offensive di gennaio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il calciomercato della Lazio potrebbe entrare subito nel vivo. Gli infortuni di Correa e il possibile addio di Caicedo potrebbero spingere i biancocelesti a ricercare un nuovo attaccante in maniera immediata. Come cambierà il calciomercato della Lazio in vista delle prossime settimane? Il club capitolino potrebbe intensificare i contatti per la ricerca di un nuovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il calciomercato dellapotrebbe entrare subito nel vivo. Gli infortuni die il possibile addio di Caicedo potrebbero spingere i biancocelesti a ricercare un nuovo attaccante in maniera immediata. Come cambierà il calciomercato dellain vista delle prossime settimane? Il club capitolino potrebbe intensificare i contatti per la ricerca di un nuovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

emergenzavvf : 229 gli interventi effettuati stanotte dai #vigilidelfuoco per i festeggiamenti di Capodanno: 457 in meno rispetto… - poliziadistato : Continua il nostro impegno per il trasporto e la consegna in sicurezza del #VaccinoAntiCovid Qui siamo a Ciampino,… - Fabio85128980 : RT @Frankiessl1900: La Serie A e gli auguri per il 2021, ma nella grafica manca la #Lazio - lazio_e : RT @baeuwa: @lupettorosso76 @fanpage Ai fascisti gli hanno dato sempre più risalto, forse perché fanno tanto rumore (per nulla...), ma non… - GoalItalia : 19 su 20 squadre negli auguri della Serie A ? Manca la Lazio, poi aggiunta: bufera ?? -