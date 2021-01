Botti di Capodanno, ad Asti muore un 13enne. A Napoli una donna colpita da un proiettile vagante. Un ferito grave nel Milanese (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un Capodanno con meno Botti e meno feriti. Questo è l’effetto del Covid, del decreto Natale che ha imposto agli italiani di rimanere a casa, con pochi intimi, senza grandi cenoni e brindisi con gli amici, senza concerti in piazza e con il divieto assoluto di assembramento. In tutto sono stati 229 gli interventi dei vigili del fuoco. L’anno scorso erano stati 686. Il numero maggiore di interventi si è registrato nel Lazio (45 contro i 171 dello scorso anno), in Campania (40), Puglia (24) e a seguire Veneto, Lombardia, Sicilia e Liguria. January 1, 2021 Un 13enne morto ad Asti Ad Asti, purtroppo, un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un petardo. I fatti si sono verificati nel campo nomadi di via Guerra dove il bambino viveva. Inutili i ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Uncon menoe meno feriti. Questo è l’effetto del Covid, del decreto Natale che ha imposto agli italiani di rimanere a casa, con pochi intimi, senza grandi cenoni e brindisi con gli amici, senza concerti in piazza e con il divieto assoluto di assembramento. In tutto sono stati 229 gli interventi dei vigili del fuoco. L’anno scorso erano stati 686. Il numero maggiore di interventi si è registrato nel Lazio (45 contro i 171 dello scorso anno), in Campania (40), Puglia (24) e a seguire Veneto, Lombardia, Sicilia e Liguria. January 1, 2021 Unmorto adAd, purtroppo, unè morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un petardo. I fatti si sono verificati nel campo nomadi di via Guerra dove il bambino viveva. Inutili i ...

