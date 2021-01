Bonolis “svenuto” sul divano | cosa è successo a Capodanno

Leggi su viagginews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La compagna di Paolo, Sonia Bruganelli, ha condiviso in un post la foto delle celebrazioni per il nuovo anno. L’impossibilità di organizzare una festa in casa o di partecipare ad una festa diin ristoranti e hotel, ha costretto gli italiani a rivedere la propria concezione del festeggiamento di fine anno. Chi infatti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com