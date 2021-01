Bollettino del 1 gennaio: i numeri dell’epidemia di oggi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi venerdì 1 gennaio, ha comunicato il Bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia In attesa del Bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri giovedì 31 dicembre diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 2.107.166 casi. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata divenerdì 1, ha comunicato ilda Coronavirus in Italia In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri giovedì 31 dicembre diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 2.107.166 casi. L'articolo proviene da YesLife.it.

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei regioni ?? Consulta il bollettino #protezionecivile #31dicembre… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, domenica #27dicembre, su sette regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 1 GENNAIO 2021 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla… - occhio_notizie : #Covid a Napoli, 814 casi in 3 giorni: il bollettino del 1 gennaio - occhio_notizie : Nella giornata di oggi si registrano 2 decessi causati dal #Covid e 2 dimessi al #SanPio di #Benevento. Il… -