Ad asti è morto un tredicenne per lo scoppio di un petardo

Leggi su agi

(Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Unnella notte adper le ferite causate all'addome presumibilmente dallodi un. È avvenuto in un campo nomadi della città piemontese dove il ragazzo viveva. Soccorso e portato all'ospedale per lui non c'è stato niente da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri.