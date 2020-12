UN POSTO AL SOLE e le altre | programmazione del 31 dicembre e 1° gennaio

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La puntata del 30di Unalsi è conclusa con la giusta intuizione da parte di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti): lui e Marina Giordano (Nina Soldano) sono stati l’oggetto sin dall’inizio di un subdolo piano portato avanti da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per riprendersi i Cantieri. Come avrete notato, lo sguardo finale di Marina ha indicato una certa incredulità, ma tali dubbi dureranno poco: stasera Upas non andrà in onda (come sempre succede il 31per via del discorso alla Nazione del Presidente della Repubblica), ma nella doppia puntata di venerdì 1°(alle 20,25) la verità inizierà a venire fuori e le conseguenze saranno “potenzialmente tragiche”… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Eh sì, non perdete il maxiepisodio di ...