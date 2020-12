“Stavano insieme e quel tatuaggio è per lei”. Elisabetta Gregoraci, spunta la storia segreta col vip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è al centro delle discussioni, nonostante sia ormai fuori dal ‘Grande Fratello Vip’. La sua esperienza in televisione l’ha fatta finire nel mirino di molti, infatti escono ogni giorno voci tutt’altro che positive su di lei. L’ultima in ordine di tempo è stata quella dell’ex manager Francesco Chiesa Soprani, il quale ha annunciato che l’ex di Flavio Briatore è stata sua amante e non solo: “Quando la frequentavo mi parlava di Mino Magli. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno”. Per poi aggiungere: “Oltre a Magli, a metà degli anni 2000 c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaia di euro. Poi c’era il suo fidanzato storico, un immobiliare molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020)è al centro delle discussioni, nonostante sia ormai fuori dal ‘Grande Fratello Vip’. La sua esperienza in televisione l’ha fatta finire nel mirino di molti, infatti escono ogni giorno voci tutt’altro che positive su di lei. L’ultima in ordine di tempo è statala dell’ex manager Francesco Chiesa Soprani, il quale ha annunciato che l’ex di Flavio Briatore è stata sua amante e non solo: “Quando la frequentavo mi parlava di Mino Magli. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno”. Per poi aggiungere: “Oltre a Magli, a metà degli anni 2000 c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedevale faceva un cadeau di qualche migliaia di euro. Poi c’era il suo fidanzato storico, un immobiliare molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era ...

mentalba25 : @esseofi E tanto per metterti a conoscenza ... Abrahama e Giulia già da fuori programma stavano insieme QUINDI ANCHE MENO - isabellakierspe : @RubricaPsicolo1 @GinevraT5 Sono certa che Rosalinda non ami Giuliano:ha una sorta di sudditanza,di venerazione,la… - Dedromia : @Nonnohyunmrd Amore, non sono una zorpina, ma loro si stavano proprio organizzando dentro la casa per passare il ca… - Viper4Trash : @Maria18think Purtroppo la persona in questione ha tagliato la clip per far valere la sua tesi insensata, se ti int… - im_fefe_ : @harryssvans odio quel video. non so se stavano davvero insieme ma si vedeva lontano un miglio che harry si sentiva a disagio e spesato... -

Ultime Notizie dalla rete : Stavano insieme “Stefano Bettarini era innamorato di Elisabetta Gregoraci, per lei fece quel tatuaggio” Today.it Cagliari, il 2020 mese per mese: gennaio

Ripercorriamo insieme il 2020 del Cagliari, mese per mese: gennaio, tra calciomercato e la ripresa del campionato dopo la pausa di Natale ...

Beatles, 50 anni fa in tribunale la fine di un sogno

Il 31 gennaio arrivava davanti ai giudici la causa per scioglimento contrattuale dei Fab Four. Un divorzio che aveva radici lontane ma che non fu mai ...

Ripercorriamo insieme il 2020 del Cagliari, mese per mese: gennaio, tra calciomercato e la ripresa del campionato dopo la pausa di Natale ...Il 31 gennaio arrivava davanti ai giudici la causa per scioglimento contrattuale dei Fab Four. Un divorzio che aveva radici lontane ma che non fu mai ...