Serena Bortone ‘sospesa’, perché non va in onda Oggi è un altro giorno? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Serena Bortone non va in onda con il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno, cosa è successo al talk di Rai 1? Foto di InstagramDopo l’eccezionale puntata di ieri i fan di Oggi è un altro giorno dovranno fare a meno del programma condotto da Serena Bortone. Non vedremo per l’ultima volta in questo 2020 la Bortone e i suoi affetti stabili, Oggi, 31 dicembre 2020, non andrà in onda il talk tanto amato. Nessuna sospensione o ‘punizione’ per la conduttrice, come già successo ad altri colleghi in Rai, si tratta solo di un periodo di vacanza per festeggiare al meglio l’anno che verrà. LEGGI ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020)non va incon il consueto appuntamento conè un, cosa è successo al talk di Rai 1? Foto di InstagramDopo l’eccezionale puntata di ieri i fan diè undovranno fare a meno del programma condotto da. Non vedremo per l’ultima volta in questo 2020 lae i suoi affetti stabili,, 31 dicembre 2020, non andrà inil talk tanto amato. Nessuna sospensione o ‘punizione’ per la conduttrice, come già successo ad altri colleghi in Rai, si tratta solo di un periodo di vacanza per festeggiare al meglio l’anno che verrà. LEGGI ...

ImpieriFilippo : RT @carotelevip: Teatro di condominio a #OggiEUnAltroGiorno l'attore senza mascherina fa un monologo. La distanza c'è ma non sarebbe stato… - infoitcultura : Alberto Matano e Serena Bortone, i rumors dicono “Si fingono amici ma non si sopportano”, la Bortone decide di svel… - Saverio_94 : Per come stava andando le ultime settimane, e ora con l'allungamento e l'assenza di Uomini e Donne, mi aspettavo un… - MMastrantuono : RT @bubinoblog: Serena Bortone, la padrona di casa di #Oggièunaltrogiorno, il talk del primo pomeriggio di #Rai1 che tanto sta piacendo al… - InsalatinaMista : La Vita in Diretta, Serena Bortone sul vaccino anti-Covid: 'Lì starei molto attenta' -