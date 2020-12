Richiamata barretta bio | perché è pericolosa

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Nuova allerta alimentare. Questa volta al centro dell’attenzione c’è unai cramberries. Uno tra gli alimenti più consumati come snack sono le barrette. Negli ultimi anni, infatti, si sono diffuse in modo incredibile grazie alla praticità di poterle portare sempre con se, al sapore invitante e alle tante varietà che si possono trovare in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Richiamata barretta

CheDonna.it

Per prevenire un "rischio chimico" per tracce di ossido di etilene, il Ministero ha ritirato alcuni lotti di barrette bio.L’avviso di richiamo riguarda alcuni lotti di Barrette Bio vendute a marchio “Taste of Nature”. Il ritiro è stato disposto in via precauzionale per un possibile rischi chimico per i consumatori dovuti ...