Ultime Notizie dalla rete : Pilota manager Pilota, manager e papà: i 69 anni di Kenny Roberts Motosprint.it Norris e il primo traumatico incontro con Helmut Marko

Il pilota della McLaren ha raccontato al podcast 'Beyond the Grid' l'incontro del 2016 con Helmut Marko e di essere rimasto senza parole alle domande tecniche del consulente della Red Bull.

Pilota, manager e papà: i 69 anni di Kenny Roberts

Compie oggi gli anni il capostipite degli americani campioni del mondo in 500 nonché padre del campione del 2000 Kenny Roberts Jr, ovvero Kenny Roberts Sr.

