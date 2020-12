Paura di ingrassare a Capodanno? Scopri 5 trucchi per un cenone a prova di dieta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alcuni trucchi a tavola ci consentiranno di godere di un cenone di Capodanno senza troppe rinunce ma a prova di linea. L’incubo di ingrassare ci accomuna un po’ tutti durante le Feste ma alcuni piccoli accorgimenti potranno fare la differenza e ci consentiranno di approcciare il cenone di Capodanno senza troppi sensi di colpa. Ovviamente non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alcunia tavola ci consentiranno di godere di undisenza troppe rinunce ma adi linea. L’incubo dici accomuna un po’ tutti durante le Feste ma alcuni piccoli accorgimenti potranno fare la differenza e ci consentiranno di approcciare ildisenza troppi sensi di colpa. Ovviamente non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Violet_momochan : ho sempre paura di ingrassare e mi vedo sempre enorme e ingombrante - Mouni74902706 : GIULIA BASTA PARLARE DI PAURA DI INGRASSARE DAVANTI A ROSALINDA DOPO QUELLO CHE HA PASSATO ? !!!! #GFVIP - mifatesch1fo : Ho problemi con la tiroide, per fortuna nulla di grave, dovrò solo prendere le pillole per tutta la vita. Il punto… - bohidontknow_ : @bullshitsmood io invece a volte mi abbuffo davvero un sacco...poi non mangio per un po’ per paura di ingrassare. a… - FEARLESSV91 : i miei compagni di classe ed i miei amici sempre a dirmi 'ma mangia un po' ' 'devi ingrassare, o inizierai a fare p… -