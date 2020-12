Mattarella: Grasso, 'indica priorità per tutti' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ricordando questo anno difficile e chiedendo a ciascun cittadino il massimo impegno per la ripresa del Paese, e in particolare modo a chi ricopre ruoli di responsabilità, il Presidente della Repubblica scolpisce l'ordine delle priorità per l'Italia e gli italiani, e ricorda con autorevolezza che è tempo di costruttori e non di cercare vantaggi di parte in un momento così drammatico. Grazie Presidente”. Così Pietro Grasso, ex presidente del Senato e senatore di Leu. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ricordando questo anno difficile e chiedendo a ciascun cittadino il massimo impegno per la ripresa del Paese, e in particolare modo a chi ricopre ruoli di responsabilità, il Presidente della Repubblica scolpisce l'ordine delleper l'Italia e gli italiani, e ricorda con autorevolezza che è tempo di costruttori e non di cercare vantaggi di parte in un momento così drammatico. Grazie Presidente”. Così Pietro, ex presidente del Senato e senatore di Leu.

LAURADEPS : RT @marcocicchelli: Grazie a Giovanni Grasso, direttore dell'ufficio stampa del #Quirinale, siamo in grado di avere un momento delle prove… - marcocicchelli : Grazie a Giovanni Grasso, direttore dell'ufficio stampa del #Quirinale, siamo in grado di avere un momento delle pr… - ClaudioMeazza : RT @MattSDPell: @Quirinale sveglia!! Se si tollera l'accentramento dei poteri, lo sai come si chiama vero?? dai che ce la fai, SERGIOOOO,… - gioiafaschifo : @pietro00112 Si nominano sempre Conte Arcuri Toninelli Speranza per prenderli per il culo. Io vorrei ricordare che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Grasso Mattarella: Grasso, 'indica priorità per tutti' Il Tempo Rimpastino e quote rosa, chiamato in causa Mattarella ma Musumeci ha già congelato tutto

Pronti i decreti, arrivano i nuovi assessori. E invece no. Toni Scilla e Marco Zambuto in mattinata dovevano firmare davanti al presidente della Regione da nuovi assessori della giunta guidata da ...

Ars, nella notte va in porto il rimpasto: Scilla e Zambuto subentrano a Bandiera e Grasso

La decisione sui due nuovi assessori dopo un lungo braccio di ferro in Forza Italia. La giunta Musumeci perde l'unica quota rosa. Sinistra e Cgil ...

Pronti i decreti, arrivano i nuovi assessori. E invece no. Toni Scilla e Marco Zambuto in mattinata dovevano firmare davanti al presidente della Regione da nuovi assessori della giunta guidata da ...La decisione sui due nuovi assessori dopo un lungo braccio di ferro in Forza Italia. La giunta Musumeci perde l'unica quota rosa. Sinistra e Cgil ...