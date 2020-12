Marchisio | Milan? Il gruppo può fare la differenza L' Inter la più attrezzata ma occhio a dare per morta la Juve

milansette : Marchisio sul Milan: 'Spogliatoio granitico. Pioli grande allenatore' - MilanPress_it : Marchisio sul Milan ?????? - MondoBN : MARCHISIO: “Nel Milan rivedo la prima Juve di Conte” - sportli26181512 : Marchisio sul Milan: 'Spogliatoio granitico. Pioli grande allenatore': Intervistato da Tuttosport, Claudio Marchisi… - MilanNewsit : Marchisio sul Milan: 'Spogliatoio granitico. Pioli grande allenatore' -

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio Milan

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio in un’intervista a Tuttosport ha messo in guardia i bianconeri riguardo al Milan: “In loro rivedo la prima Juventus di C ...Claudio Marchisio fa le pulci al campionato e dice la sua sulla lotta scudetto. «Guai a dare per morta la Juventus. Ancora è lunga».