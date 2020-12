Giulia De Lellis, Capodanno a St. Moritz in “barba” ai divieti: esplode la polemica social (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giulia De Lellis sta facendo discutere per le sue vacanze sulla neve in piena pandemia. L’esperta in tendenze si trova attualmente alle prese con alcuni giorni di relax sulla neve al fianco del suo fidanzato Carlo Beretta, suscitando la reazione inviperita della rete. Giulia De Lellis, Capodanno a St. Moritz ed esplode la polemica Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 31 dicembre 2020)Desta facendo discutere per le sue vacanze sulla neve in piena pandemia. L’esperta in tendenze si trova attualmente alle prese con alcuni giorni di relax sulla neve al fianco del suo fidanzato Carlo Beretta, suscitando la reazione inviperita della rete.Dea St.edlaIl... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Giulia De Lellis, Capodanno a St. Moritz in “barba” ai divieti: esplode la polemica social - ansiadivivere_ : RT @bhovabbe: IO come Giulia De Lellis #prelemi - JJM8693 : Giulia De Lellis sempre dietro agli ex degli altri... #GFvip - CHENBAE45959461 : RT @bhovabbe: IO come Giulia De Lellis #prelemi -