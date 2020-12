Elisabetta Gregoraci | il suo ex agente Francesco Soprani | “Sono stato uno dei suoi amanti | ecco i suoi segreti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020)è stata una delle protagoniste indiscusse dei gossip di questo 2020, soprattutto, negli ultimi mesi, quando i riflettori sipuntati su di lei nella casa del Grande Fratello Vip. E anche in questo 31 dicembre il suo nome è al centro dei gossip. Il motivo? Le nuove rivelazioni che il suo exChiesaha fatto al settimanale Oggi, svelando quelli che a suo dire sarebbero i presuntidella showgirl e dichiarando anche che lei sarebbe in debito neiconfronti di oltre 20mila euro. “Quando la frequentavo mi parlava di Mino Magli – ha detto-. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato”. E continua: “Oltre a ...