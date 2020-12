Brexit, da Parlamento Gb via libera ad accordo con UE (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Camera dei Comuni ha approvato l’accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e UE, con 521 voti favorevoli e 73 contrari. A sostenere l’accordo, in modo compatto il partito conservatore del Premier Boris Johnson, e i laburisti di Keir Starmer. Contrari, per ragioni diverse, gli indipendentisti scozzesi, i libdem, i partiti nordirlandesi e il gallese Plaid Cymru. Il provvedimento è così indirizzato verso la promulgazione reale (royal assent) dopo un passaggio procedurale alla Camera dei Lord.In un tweet, Johnson ha scritto che “firmando questo accordo, ottemperiamo al desiderio sovrano del popolo britannico di vivere sotto le proprie leggi, fatte dal proprio Parlamento eletto”. Quattro anni dopo il referendum del 2016 il Regno Unito saluta, dunque, l’Unione Europea e, soprattutto, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Camera dei Comuni ha approvato l’commerciale post-tra Regno Unito e UE, con 521 voti favorevoli e 73 contrari. A sostenere l’, in modo compatto il partito conservatore del Premier Boris Johnson, e i laburisti di Keir Starmer. Contrari, per ragioni diverse, gli indipendentisti scozzesi, i libdem, i partiti nordirlandesi e il gallese Plaid Cymru. Il provvedimento è così indirizzato verso la promulgazione reale (royal assent) dopo un passaggio procedurale alla Camera dei Lord.In un tweet, Johnson ha scritto che “firmando questo, ottemperiamo al desiderio sovrano del popolo britannico di vivere sotto le proprie leggi, fatte dal proprioeletto”. Quattro anni dopo il referendum del 2016 il Regno Unito saluta, dunque, l’Unione Europea e, soprattutto, ...

