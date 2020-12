Augusto Minzolini | ha ragione Salvini sulla sfiducia | Meloni avvisata | così è un favore a Conte che può cadere in un solo modo

infoitinterno : Augusto Minzolini, 'ha ragione Salvini sulla sfiducia': Meloni avvisata, 'così è un favore a Conte che può cadere i… - MenegazziMarina : RT @Libero_official: 'Così si rischia di ricompattare la maggioranza'. #Minzolini avvisa la #Meloni: sulla sfiducia a #Conte ha ragione #Sa… - fedecarrer : RT @Libero_official: 'Così si rischia di ricompattare la maggioranza'. #Minzolini avvisa la #Meloni: sulla sfiducia a #Conte ha ragione #Sa… - iside50 : Augusto Minzolini, 'ha ragione Salvini sulla sfiducia': Meloni avvisata, 'così è un favore a Conte che può cadere i… - Libero_official : 'Così si rischia di ricompattare la maggioranza'. #Minzolini avvisa la #Meloni: sulla sfiducia a #Conte ha ragione… -

Ultime Notizie dalla rete : Augusto Minzolini

Gentiloni, contrariamente al suo stile soft, che gli valse da parte dei suoi a Roma, l’ironico e affettuoso nomignolo di “Er moviola”, va invece giù spedito e lancia un monito netto all’Italia sul Rec ...Ecco il Renzi segreto raccontato oggi da Augusto Minzolini sul Giornale: " Conte sta in piedi solo per Casalino , ma quando non ci ...