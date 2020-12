WhatsApp, arriva la chat solitaria: a cosa serve e come utilizzarla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Spunta una nuova funzione su WhatsApp, la chat solitaria. Andiamo a vedere a cosa serve e come chattare da soli sull’applicazione di messaggistica. Il 2020 è stato un grande anno soprattutto per la tecnologia, con diverse applicazioni che hanno ricevuto un grandissimo boom, a causa del lockdown che ci ha costretto in casa. Infatti tra L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Spunta una nuova funzione su, la. Andiamo a vedere atare da soli sull’applicazione di messaggistica. Il 2020 è stato un grande anno soprattutto per la tecnologia, con diverse applicazioni che hanno ricevuto un grandissimo boom, a causa del lockdown che ci ha costretto in casa. Infatti tra L'articolo proviene da Inews.it.

concylardicl : RT @Luca_15_5: 0 GRADI.. FREDDO DA NEVE... GENNARO ,2 ANNI, DORME IN STRADA ?? SONO MESI CHE SI CERCA ADOZIONE O STALLO SENZA RISULTATI E P… - forawhile____ : RT @Luca_15_5: 0 GRADI.. FREDDO DA NEVE... GENNARO ,2 ANNI, DORME IN STRADA ?? SONO MESI CHE SI CERCA ADOZIONE O STALLO SENZA RISULTATI E P… - TOSADORIDANIELA : RT @Luca_15_5: 0 GRADI.. FREDDO DA NEVE... GENNARO ,2 ANNI, DORME IN STRADA ?? SONO MESI CHE SI CERCA ADOZIONE O STALLO SENZA RISULTATI E P… - LaRegin87818789 : RT @Luca_15_5: 0 GRADI.. FREDDO DA NEVE... GENNARO ,2 ANNI, DORME IN STRADA ?? SONO MESI CHE SI CERCA ADOZIONE O STALLO SENZA RISULTATI E P… - serena083 : RT @Luca_15_5: 0 GRADI.. FREDDO DA NEVE... GENNARO ,2 ANNI, DORME IN STRADA ?? SONO MESI CHE SI CERCA ADOZIONE O STALLO SENZA RISULTATI E P… -